Con una actuación estelar del brasileño David Neres, autor de un decisivo doblete a los 39 y 57 minutos, Napoli se consagró este lunes como supercampeón de Italia tras vencer por 2-0 a Bologna en la final disputada en el Estadio King Saud University de Riad, Arabia Saudita. El conjunto dirigido por Antonio Conte dominó el duelo entre el monarca de la liga y el ganador de la copa para alzar la tercera Supercopa de su historia -rompiendo una sequía de once años en este certamen tras los títulos de 1990 y 2014- y cerrar así un exitoso 2025 sumando su segunda estrella del año calendario.

