Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.2°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Napoli derrotó a Bologna y se coronó supercampeón de Italia en Arabia Saudita

Publicado:
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Con una actuación estelar del brasileño David Neres, autor de un decisivo doblete a los 39 y 57 minutos, Napoli se consagró este lunes como supercampeón de Italia tras vencer por 2-0 a Bologna en la final disputada en el Estadio King Saud University de Riad, Arabia Saudita. El conjunto dirigido por Antonio Conte dominó el duelo entre el monarca de la liga y el ganador de la copa para alzar la tercera Supercopa de su historia -rompiendo una sequía de once años en este certamen tras los títulos de 1990 y 2014- y cerrar así un exitoso 2025 sumando su segunda estrella del año calendario.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados