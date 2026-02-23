Roberto D’Aversa asumió como nuevo técnico de Torino tras salida de Baroni

El club italiano Torino FC anunció este lunes la contratación del entrenador italiano Roberto D’Aversa como el nuevo conductor del primer equipo. La noticia significó un cambio inmediato en el panorama del defensa chileno Guillermo Maripán, quien deberá ponerse bajo las órdenes del ex adiestrador de Lecce y Sampdoria para lo que resta del certamen.

La dirigencia del conjunto granata actuó con celeridad tras el despido de Marco Baroni, ocurrido apenas horas antes por los malos resultados en la liga. El nuevo estratega de Torino FC firmó un contrato que lo vinculó a la institución hasta el término de la presente temporada, buscando una reacción anímica y futbolística en la ciudad de Turín.

"Torino FC se complace en anunciar que confió la dirección del primer equipo al entrenador Roberto D’Aversa. ¡Bienvenido Mister, buen trabajo!", publicó la escuadra piamontesa en sus canales oficiales. El técnico asumió el desafío con el plantel ya conformado, donde el seleccionado nacional Guillermo Maripán asoma como una pieza clave para rearmar la defensa.

El debut de D’Aversa se producirá en la próxima jornada, con la urgencia de sumar puntos para alejarse de la zona de peligro. El profesional enfrentó este reto tras una irregular campaña de Torino FC que terminó por sentenciar el ciclo anterior luego de la dura caída por 3-0 frente a Genoa en el Estadio "Luigi Ferraris".

Con esta designación, Torino FC apostó por un técnico de experiencia en la categoría para gestionar los últimos meses de competencia en Italia. La mirada de la prensa local está puesta en cómo el nuevo cuerpo técnico logrará acoplar a figuras internacionales como Maripán en un esquema que garantice la permanencia en la división de honor.

Torino está a tres puntos de la zona de descenso.