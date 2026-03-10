Igor Lichnovsky sorprendió con despedida a América y abrió la puerta a un regreso

El defensor chileno Igor Lichnovsky cerró oficialmente su etapa en América de México. Aunque su fichaje por el Fatih Karagümrük de Turquía se concretó hace semanas, el central nacional utilizó las plataformas oficiales de las "Águilas" para dedicar un emotivo mensaje de despedida a la institución y su hinchada.

En una extensa entrevista, el zaguero de 32 años repasó su exitoso ciclo en Ciudad de México, donde se transformó en pieza clave para la obtención de cinco títulos: un tricampeonato de la Liga MX, el trofeo Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX.

El jugador formado en Universidad de Chile recordó con emoción su arribo al club en 2023: "Sabía que en ese momento el principal objetivo era ser campeón. Qué lindo es mirar hacia atrás y saber que se logró", dijo.

"Desde que había debutado, no me había sentido como me sentí en el Club América; se me permitió expresarme tanto dentro como fuera de la cancha y eso me permitió mostrar mi máximo nivel", confesó el zaguero.

Pese a que inicia una nueva aventura en la Primera División de Turquía, el seleccionado nacional dejó la puerta abierta para volver a vestir la camiseta azulcrema en el futuro, destacando que su vínculo con el club trasciende lo deportivo.

"Para nada siento que haya terminado una etapa. No cerraría la puerta a poder tener un gran rendimiento en Europa y volver a defender al equipo", afirmó, añadiendo que espera participar en nuevos proyectos con el club a futuro.

Finalmente, el zaguero central tuvo palabras de gratitud para los fanáticos del club más ganador de México: "A toda la afición que siente hoy que cerramos un capítulo, les doy las gracias. Me voy enamorado de México y si de alguna manera sienten que faltó algo, disculpen, porque siempre di el máximo".