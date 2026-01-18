Querétaro de Esteban González sumó su segunda derrota consecutiva y sigue sin ganar en la Liga MX

Querétaro, del técnico chileno Esteban González, sumó su segundo derrota consecutiva frente a Chivas de Guadalajara y comienza a sembrar dudas al mando de los "Gallos Blancos", ya que en tres fechas no suma ninguna victoria.

Este sábado, la escuadra del extécnico de Coquimbo Unido cayó por 2-1 en su visita al Estadio AKRON (con goles de Armando González y Roberto Alvarado para los locales, y descuento de Mateo Coronel), lo que se suma al empate ante Pumas y la derrota frente a Xolos de Tijuana.

Con esto, el equipo dirigido por Esteban González se ubica en el 15º lugar de la tabla del Clausura con sólo un punto, lejos de los puestos de clasificación a play-offs del torneo de Clausura en la Liga MX.

El próximo duelo de Querétaro de Esteban González será de local ante Pachuca el domingo 1 de febrero a las 20:00 horas.