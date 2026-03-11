Víctor Dávila fue operado con éxito de su grave lesión y afronta "feliz" su recuperación

El delantero chileno Víctor Dávila sufrió la semana pasada una dura lesión en México, luego que en el duelo de América frente a FC Juárez por la Liga MX, sufriera una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha tras trabarse su pierna en el césped.

Debido a la gravedad de la dolencia, el atacante de las "Águilas" y de paso por la Roja tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en Guadalajara, procedimiento realizado bajo la supervisión del doctor Rafael Ortega. Se estima que la rehabilitación lo tendrá entre nueve y 11 meses alejado de las canchas.

Tras pasar por el quirófano, el jugador nacional entregó sus primeras palabras para llevar tranquilidad a sus seguidores.

"Nuevamente quisiera agradecer a todos por la preocupación que han tenido y a cada palabra de ánimo. Gracias a Dios salió todo perfecto (...) Gozoso y feliz de enfrentar este nuevo proceso", expresó el iquiqueño.

Esta grave lesión llega en un momento complejo para Dávila, debido a que su vínculo contractual con el elenco azulcrema finaliza en junio del próximo año, por lo que tendrá un importante desafío deportivo y personal en medio de su proceso de recuperación.