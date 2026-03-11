Víctor Dávila fue operado con éxito de su grave lesión y afronta "feliz" su recuperación
El jugador nacional agradeció las muestras de apoyo tras pasar por el quirófano.
El delantero chileno Víctor Dávila sufrió la semana pasada una dura lesión en México, luego que en el duelo de América frente a FC Juárez por la Liga MX, sufriera una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha tras trabarse su pierna en el césped.
Debido a la gravedad de la dolencia, el atacante de las "Águilas" y de paso por la Roja tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en Guadalajara, procedimiento realizado bajo la supervisión del doctor Rafael Ortega. Se estima que la rehabilitación lo tendrá entre nueve y 11 meses alejado de las canchas.
Tras pasar por el quirófano, el jugador nacional entregó sus primeras palabras para llevar tranquilidad a sus seguidores.
"Nuevamente quisiera agradecer a todos por la preocupación que han tenido y a cada palabra de ánimo. Gracias a Dios salió todo perfecto (...) Gozoso y feliz de enfrentar este nuevo proceso", expresó el iquiqueño.
Esta grave lesión llega en un momento complejo para Dávila, debido a que su vínculo contractual con el elenco azulcrema finaliza en junio del próximo año, por lo que tendrá un importante desafío deportivo y personal en medio de su proceso de recuperación.