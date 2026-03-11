Confirman muerte cerebral de carabinero baleado durante una fiscalización en Puerto Varas

Un carabinero resultó con muerte cerebral tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial en la comuna de Puerto Varas, en la Región de Los Lagos, hecho ocurrido la madrugada de este miércoles durante una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública.

La situación se registró alrededor de las 06:15 horas en calle San Francisco, lugar hasta donde acudió personal de la Primera Comisaría de Puerto Varas tras una denuncia por desórdenes.

Según los antecedentes preliminares, al llegar al lugar los funcionarios policiales escucharon disparos, y uno de los proyectiles impactó en la cabeza del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, de 36 años, quien cayó a una zanja tras resultar herido.

Traslado a hospital de Puerto Montt

El funcionario fue auxiliado de inmediato por sus compañeros y trasladado en ambulancia al Hospital de Puerto Montt, donde aún permanece.

En medio de las actividades por el cambio de mando, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que el uniformado presenta muerte cerebral, aunque mantiene actividad cardíaca.

"Es muy lamentable que se atente contra un carabinero, se atente contra un policía, y eso no lo vamos a permitir y vamos a dar con el paradero de estos delincuentes", afirmó el jefe de la institución.

Amplio operativo policial

Tras el ataque, Carabineros desplegó un amplio operativo en la provincia de Llanquihue para ubicar a los responsables del disparo.

El procedimiento cuenta con apoyo de personal policial de Puerto Montt, Frutillar y Llanquihue, además de equipos de la Policía de Investigaciones (PDI).

El fiscal Marcelo Maldonado, vocero de la Fiscalía Regional de Los Lagos, detalló que "la investigación es liderada por el equipo ECOH de la Fiscalía Regional, con diligencias investigativas instruidas tanto a la Policía de Investigaciones como a Carabineros de Chile, a fin de determinar, por una parte, la dinámica de los hechos y quién sería el autor o autores del mismo".

El general Araya anunció que viajará a la Región de Los Lagos durante esta jornada para seguir de cerca el caso y coordinar las acciones institucionales tras el ataque contra el funcionario policial.

Además, la nueva ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, viaja este mismo miércoles hasta la región para monitorear la situación en terreno, marcando lo que será su primera acción oficial en el cargo.

"El Estado no se detiene"

Con la voz quebrada, el aún ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que el carabinero "se encuentra con su familia en estos momentos en el establecimiento hospitalario y la disposición, por cierto, no solo de todos los medios desplegados para identificar a las personas que cometieron este delito, sino que principalmente también acompañar a su familia en este momento que es extremadamente complejo".

Cordero enfatizó la importancia de la continuidad institucional pese al dolor que embarga a la institución policial. "Tiene esta paradoja, por cierto, lo del sargento Figueroa, porque ocurre el día del cambio de mando, que tiene que ver, entre otras cosas, con la continuidad de la función pública. Este es el cambio de mando, pero el Estado no se detiene", remarcó el ministro.