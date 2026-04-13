[VIDEO] Imágenes sensibles: Brutal lesión en la Eredivisie encendió el debate por las "mini canilleras"

Una fuerte entrada en un partido de la Eredivisie, la primera división de Países Bajos, terminó con Justin Hubner (de Fortuna Sittard) con un profundo corte en una de sus canillas, dejando en evidencia las denominadas "minicanilleras", implemento deportivo usado por quienes no se sienten cómodos con este equipamiento, obligatorio en el fútbol profesional.

Testigos en el estadio quedaron impresionados por la escena, que provocó pánico entre jugadores y aficionados. Tras recibir el golpe con la pierna izquierda, Holtby cayó al césped con gestos de dolor evidentes, al tiempo que el árbitro permitió el ingreso inmediato del personal médico. Los jugadores rodearon al mediocampista mientras la transmisión mostraba la gravedad de la profunda herida, no apta para impresionables.

El caso de Lewis Holtby intensificó la discusión sobre la efectividad de las canilleras actuales dado que en los últimos años, numerosos jugadores han optado por utilizar versiones de tamaño reducido, que, aunque cumplen con el reglamento internacional, ofrecen una cobertura mínima en áreas vulnerables como la tibia.

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