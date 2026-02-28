Increíble: Jugador en Perú fue reemplazado porque rompió su camiseta y no había recambio

Un insólito inconveniente marcó el triunfo de Los Chankas en su visita a Melgar en la Liga 1 de Perú, por una falta de indumentaria que influyó directamente en lo deportivo.

En la recta final del primer tiempo al zaguero David Gonzáles se le rompió su camiseta por acción del juego, siendo necesaria su salida de la cancha.

Sin embargo, el percance obligó a que sea reemplazado minutos después (40') por el delantero Marlon Torres. En el entretanto, Melgar aprovechó para abrir la cuenta con gol de Matías Zegarra.

La razón de la salida de Gonzáles fue llamativa, pero clara: Cada jugador sólo tenía una camiseta de juego por kit, cuando lo habitual es llevar dos indumentarias de utilería en caso de percances como este. De esta manera, no había un recambio para la casaquilla rota.

En lo deportivo, Los Chankas ganaron por 2-1 y es líder transitorio, gracias al agónico doblete de Abdiel Ayarza (84', 90+2'). Sin embargo, el club tuvo que salir a explicar el incidente de la camiseta de Gonzáles.

La institución relató en un comunicado que la Liga 1, por el contraste con el uniforme rojinegro de Melgar, no aprobó ninguno de sus dos uniformes; de color guinda y azul.

Ante aquello, se debió confeccionar de emergencia un kit amarillo que "no forma parte del stock habitual", siendo "producida específicamente para este encuentro".

Los Chankas responsabilizó a la marca New Athletic, pues "la entrega se efectuó recién la noche previa al partido" y se envió a última hora hasta Arequipa.

"El proveedor entregó únicamente un juego de camisetas, motivo por el cual no se contó con el stock completo de reemplazo durante el desarrollo del encuentro. La contingencia no responde a una falta de previsión del club, sino a un incumplimiento de provisión de material".

Finalmente, la dirigencia expresó que se evaluarán los contratos y coordinaciones con su sponsor técnico para determinar responsabilidades y acciones para evitar nuevos episodios en el futuro.