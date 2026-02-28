Ben Brereton aportó un gol en la victoria de Derby County sobre Blackburn Rovers

Derby County contó con la destacada aparición goleadora de Ben Brereton Díaz, quien abrió el camino para la remontada por 3-1 ante Blackburn Rovers en la fecha 35 de la Championship inglesa.

La visita se puso arriba con gol de Hayden Carter a los 45+1', pero el delantero de La Roja empató al minuto 55 mediante un tiro arrastrado tras la asistencia de Derry Murkin.

El festejo de "Big Ben" significó su cuarto gol en el presente torneo del ascenso inglés y el quinto de la temporada.

Los "Carneros" siguieron presionando y lograron revertir el marcador en el último cuarto de hora, gracias a las conquistas de Matthew Clarke (75') y Rhian Brewster (82').

Así, Derby County dejó atrás sus derrotas de las últimas dos fechas y alcanzó los mismos 51 puntos de Watford, batallando por volver a la zona de play-offs que cierra Wrexham, con 54 unidades y un partido menos.

El próximo desafío para el equipo de Brereton será de local ante el ya históricamente descendido Sheffield Wednesday, el sábado 7 de marzo al mediodía de Chile (15:00 GMT).