Trump anuncia una campaña sin final claro para acabar con el régimen iraní

Estados Unidos inició la madrugada de este sábado una ofensiva militar contra Irán anunciada por el presidente Donald Trump, quien aseguró que las fuerzas estadounidenses comenzaron "grandes operaciones de combate" para debilitar al régimen iraní y abrir la posibilidad de que el pueblo tome el poder.

En un mensaje a la nación grabado aparentemente en su residencia de Mar-a-Lago, Trump aseguró que la ofensiva responde al avance del programa nuclear iraní y al desarrollo de misiles de largo alcance que, según dijo, "podrían pronto alcanzar territorio estadounidense".

El mandatario no detalló cuánto durará la campaña militar ni si será una operación limitada. Sin embargo, afirmó que Estados Unidos "no permitirá más" que Teherán continúe con el enriquecimiento de uranio y el desarrollo de armamento estratégico.

Según reportes del The New York Times, la decisión se tomó sin notificar previamente al Congreso estadounidense, que tiene la facultad constitucional de declarar la guerra. Incluso el senador Jack Reed, principal demócrata del Comité de las Fuerzas Armadas, no habría sido informado antes del inicio de la ofensiva.

La operación, denominada "Furia Épica", ocurre meses después de la ofensiva llamada "Martillo de Medianoche", cuando bombarderos estratégicos B-2 atacaron instalaciones nucleares en Fordó, Natanz e Isfahán.

El Pentágono desplegó un amplio dispositivo militar en Oriente Medio, con los grupos de ataque de los portaaviones USS Gerald R. Ford en el Mediterráneo oriental y USS Abraham Lincoln en el océano Índico, además de cazas F-22, aviones de reabastecimiento y unidades de guerra electrónica.

La primera oleada de ataques habría incluido decenas de misiles de crucero Tomahawk lanzados desde el Mediterráneo contra objetivos militares iraníes, mientras que Israel estaría atacando centros de poder del régimen.

Irán respondió con el lanzamiento de misiles balísticos contra objetivos militares en Israel, así como en Catar y Baréin, donde existen bases militares estadounidenses.

Trump también dirigió un mensaje directo a las fuerzas de seguridad iraníes y a la Guardia Revolucionaria, a quienes pidió deponer las armas. "Serán tratados justamente y con total inmunidad o enfrentarán una muerte segura", advirtió.

Al mismo tiempo, llamó al pueblo iraní a levantarse contra el régimen una vez concluyan las principales operaciones militares, asegurando que esta podría ser una oportunidad "única en generaciones" para cambiar el rumbo del país.