Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga portuguesa

Con 41 años vuelve a Europa: Porto anunció el fichaje de Thiago Silva

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor brasileño llegó libre tras desvincularse de Fluminense.

Con 41 años vuelve a Europa: Porto anunció el fichaje de Thiago Silva
Porto anunció este sábado al defensa brasileño Thiago Silva como nuevo refuerzo desde el próximo mes de enero hasta el final de la temporada en junio, con la opción de ampliar su vínculo por un año más.

Los 'dragones' dieron a conocer la noticia en un comunicado, donde precisaron que el defensor de 41 años llega "a coste cero" al estar libre tras desvincularse recientemente del Fluminense.

Con esto, Thiago Silva regresa al club al que ya representó entre 2004 y 2005 cuando militó en el Porto B.

Así mismo, esta nueva etapa en el fútbol europeo se sumará a la lista que el brasileño ya tuvo con durante su carrera, jugando para equipos como AC Milan, Paris Saint-Germain y Chelsea.

En portada