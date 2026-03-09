¡Insólito! Equipo de Vinícius Júnior fue sancionado por olor a marihuana en el estadio

Una singular situación se vivió en la Liga de Portugal, luego que la Federación local (FPF) decidiera sancionar a FC Alverca, club recientemente adquirido por la estrella de Real Madrid Vinicius, tras detectarse olor a marihuana en una de las tribunas durante su compromiso frente a Santa Clara.

De acuerdo al informe oficial elaborado por el árbitro Hélder Filipe Carvalho, la situación afectó directamente a la zona de la cancha: "Hubo un fuerte olor a cannabis en el banco de suplentes del equipo visitante, proveniente de la tribuna oeste", consignó el juez del encuentro.

A raíz de este particular reporte, el ente rector del fútbol portugués le impuso al elenco local una multa de 765 euros (cerca de 800 mil pesos chilenos).

Sumado a la sanción económica, se reportó que un hincha fue expulsado del recinto deportivo por presentar "conductas que, aunque discretas, indicaban la posibilidad de posesión o consumo" de la sustancia.

El hecho generó especial eco mediático debido a la propiedad del club sancionado: el 80 por ciento de FC Alverca fue adquirido este 2025 por la estrella brasileña Vinícius Júnior, en conjunto con un grupo de inversionistas.