¡Insólito! Equipo de Vinícius Júnior fue sancionado por olor a marihuana en el estadio
La situación se dio en la segunda división de Portugal.
Una singular situación se vivió en la Liga de Portugal, luego que la Federación local (FPF) decidiera sancionar a FC Alverca, club recientemente adquirido por la estrella de Real Madrid Vinicius, tras detectarse olor a marihuana en una de las tribunas durante su compromiso frente a Santa Clara.
De acuerdo al informe oficial elaborado por el árbitro Hélder Filipe Carvalho, la situación afectó directamente a la zona de la cancha: "Hubo un fuerte olor a cannabis en el banco de suplentes del equipo visitante, proveniente de la tribuna oeste", consignó el juez del encuentro.
A raíz de este particular reporte, el ente rector del fútbol portugués le impuso al elenco local una multa de 765 euros (cerca de 800 mil pesos chilenos).
Sumado a la sanción económica, se reportó que un hincha fue expulsado del recinto deportivo por presentar "conductas que, aunque discretas, indicaban la posibilidad de posesión o consumo" de la sustancia.
El hecho generó especial eco mediático debido a la propiedad del club sancionado: el 80 por ciento de FC Alverca fue adquirido este 2025 por la estrella brasileña Vinícius Júnior, en conjunto con un grupo de inversionistas.