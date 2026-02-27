[VIDEO] ¿Tiene habilidad? Sydney Sweeney causó sensación jugando fútbol en Portugal

La actriz estadounidense Sydney Sweeney captó todas las miradas este viernes en Portugal al asistir al duelo entre Sporting y Estoril por la liga local. La intérprete de 28 años, considerada una de las figuras más promisorias de Hollywood, presenció la victoria del cuadro de Lisboa desde un palco preferencial de Estadio "Alvalade".

El reporte del diario luso Expresso indicó que la intérprete norteamericana no estuvo sola en el recinto deportivo. La acompañaron el actor británico Leo Woodall, compañero de elenco en la serie "The White Lotus", y el intérprete de Reino Unido, Matthew Goode, reconocido por su participación en la producción "The Crown". Pese a intentar pasar inadvertida con un sombrero, la celebridad compartió fotografías con diversos fanáticos en el interior del estadio.

La situación más llamativa ocurrió tras el pitazo final, cuando Sweeney bajó al terreno de juego. La actriz sorprendió a los asistentes al demostrar sus habilidades con la pelota, realizando una serie de toques e interactuando con la mascota oficial del club, conocida como Jubas. El registro de la artista sobre el gramado del Estadio "Alvalade" se viralizó rápidamente a través de las redes sociales.

En lo deportivo, el conjunto de Sporting ratificó su buen momento en la competición ante la atenta mirada de los invitados internacionales y con una victoria 3-0. Con esta visita, el club de Portugal sumó un nuevo capítulo mediático a su temporada, uniendo el mundo del cine con la pasión del fútbol europeo en una jornada marcada por la presencia de las estrellas de la pantalla chica.