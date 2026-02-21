Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga Saudí
[VIDEO] Cristiano firmó doblete para Al Nassr ante Al Hazem dio otro paso hacia los mil goles
Autor: Redacción Cooperativa
El delantero portugués alcanzó los 964 goles.
El portugués Cristiano Ronaldo firmó su doblete para Al Nassr ante Al Hazem, al marcar el 4-0 parcial en el duelo de la liga saudí, y dio otro paso más hacia los mil goles.
El portugués recibió asistencia de Kingsley Coman en el minuto 80 y ejecutó con la zurda en el área, alcanzando su gol número 964, faltando 36 para llegar a las 1.000 anotaciones.
Revisa el gol 964 de CR7: