Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga Saudí

[VIDEO] Cristiano firmó doblete para Al Nassr ante Al Hazem dio otro paso hacia los mil goles

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero portugués alcanzó los 964 goles.

[VIDEO] Cristiano firmó doblete para Al Nassr ante Al Hazem dio otro paso hacia los mil goles
El portugués Cristiano Ronaldo firmó su doblete para Al Nassr ante Al Hazem, al marcar el 4-0 parcial en el duelo de la liga saudí, y dio otro paso más hacia los mil goles.

El portugués recibió asistencia de Kingsley Coman en el minuto 80 y ejecutó con la zurda en el área, alcanzando su gol número 964, faltando 36 para llegar a las 1.000 anotaciones.

Revisa el gol 964 de CR7:

