Patrick Stewart, legendario actor de "Star Trek" y "X-Men", murió a los 86 años

Sir Patrick Stewart, legendario actor británico reconocido por su participación en las sagas "Star Trek" y "X-Men", murió a los 86 años.

A través de una publicación en sus redes sociales, se informó que su fallecimiento tuvo lugar la jornada de este miércoles en su hogar de Los Ángeles, California, encontrándose en compañía de su esposa Sunny Ozell.

Un portavoz de su familia señaló que su muerte se dio "tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y de demencia con cuerpos de Lewy".

"Ha estado arropado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en directo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de emoción profunda que solo él podía inspirar tras toda una vida de dedicación a todos nosotros. Siempre atesoraremos la paz y la serenidad que se reflejaban en su rostro, un recuerdo imborrable de su gracia inquebrantable", señaló el comunicado.

Aunque su trabajo actoral estuvo marcado por la obra de William Shakespeare en el teatro, su salto a la fama llegó gracias a la televisión al dar vida al emblemático capitán "Jean-Luc Picard" en "Star Trek: The Next Generation" ("Viaje a las estrellas: La nueva generación"), que se extendió por 178 episodios entre 1987 y 1994.

Stewart también retomó al personaje en cuatro películas de la franquicia de ciencia ficción, "Generations" (1994), "First Contact" (1996), "Insurrection" (1998) y "Nemesis" (2002), para luego despedirse de la saga en la serie "Star Trek Picard", que se extendió por tres temporadas entre 2020 y 2023.

Para el público masivo, su reconocimiento está en la interpretación que hizo del profesor "Charles Xavier", o simplemente "Profesor X", en la saga cinematográfica de "X-Men", desde la primera película del 2000.

Su encarnación fue tan representativa que volvió a dar vida al personaje en casi todas las películas de la saga, incluyendo "Logan" y "X-Men: Días del Futuro Pasado", además de entrar al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) con "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura".

La última aparición de Stewart en el MCU como "Charles Xavier" se dará en "Avengers Doomsday", la superproducción que reúne a los "X-Men" originales del cine con los superhéroes de Marvel para hacer frente al "Doctor Doom" de Robert Downey Jr. Esta actuación póstuma se verá en cines el próximo 17 de diciembre.

En 2010, se convirtió oficialmente en sir Patrick Stewart al recibir el título de caballero del imperio británico de manos de la Reina Isabel II en el Palacio de Buckingham.

En su despedida, la familia del actor hizo un llamado a donar al centro de investigación del alzheimer de la Universidad Johns Hopkins.