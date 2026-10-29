Daniel Jadue (PC) por el caso de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Al llegar al Centro de Justicia, el excandidato presidencial dijo estar "completamente tranquilo" sobre su inocencia frente a los delitos que se le imputan: fraude al fisco, estafa, cohecho y un delito concursal.

Actualmente, el arquitecto cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

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