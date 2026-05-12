[VIDEO] Un error de su arquero aplazó la primera liga saudí de Cristiano Ronaldo

Un autogol del arquero Bento en el minuto 90+8 le negó la victoria a Al Nassr en el clásico del fútbol saudí frente a Al-Hilal, un empate 1-1 que evitó que el conjunto de Cristiano Ronaldo pudiera proclamarse campeón de la Liga Profesional Saudí a falta de dos jornadas, aplazando la consecución del primer título liguero de crack portugués en Arabia Saudita.

Un error garrafal en el último suspiro del portero brasileño de Al-Nassr, al que se le escapó un balón aéreo procedente de un saque de banda que acabó introduciéndose en su portería, significó el empate de Al-Hilal en un partido trascendental en la lucha por el campeonato.

Al Nassr, dirigido por Jorge Jesús, marcha líder con 83 puntos, cinco más que Al Hilal, del técnico italiano Simone Inzaghi, y aún depende de sí mismo para coronarse campeón.

El choque, disputado en el estadio Al-Awwal Park, estuvo marcado por el dominio inicial de un Al-Hilal que, obligado a ganar a domicilio para mantenerse vivo en la lucha por la liga, tuvo de las mejores ocasiones en el arranque.

El primer susto llegó por medio de las botas de Karim Benzema, quien erró una oportunidad clarísima cuando, en el minuto 4 y teniéndolo todo a favor para inaugurar el marcador, se encontró con una enorme parada Bento, que achicó espacios para despejar el disparo.

Con el paso de los minutos, Al Nassr consiguió equilibrar el choque y encontró premio tras el lanzamiento de un córner. Mohamed Simakan aprovechó una segunda jugada dentro del área rival para asestar el primer golpe y hacer el primero con un disparo que se coló junto al poste derecho de la portería de Bono (37').

Tras el descanso, Al Hilal firmó un segundo tiempo gris en el que no encontró ni la reacción ni las ocasiones para llevar el peligro a la portería de su oponente. Sin embargo, se encontró con el error de Bento, quien firmó un autogol tras un lateral que situó el 1-1 en el minuto 90+8' y le costó la victoria Al Nassr.

Cristiano Ronaldo fue sustituido en el minuto 83 y vio con desazón, desde la banca, el error de su compañero.

El delantero luso tendrá la posibilidad de ampliar su palmarés el próximo sábado con la disputa en su propio estadio frente al G-Osaka japonés de la final de la AFC Champions League 2, el segundo torneo continental más relevante de Asia.