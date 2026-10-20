Dani Alves en su faceta de predicador: "¿Mi dupla con Messi? Es mejor mi dupla con Cristo"
Alejado definitivamente del fútbol profesional tras salir de prisión, el brasileño fue hasta Argentina para desplegar su faceta religiosa.
Alejado definitivamente del fútbol profesional tras salir de prisión, el brasileño fue hasta Argentina para desplegar su faceta religiosa.
Un vuelco absoluto experimentó la vida de Dani Alves, quien tras recuperar su libertad condicional en marzo de 2024 se alejó de los terrenos de juego y reorientó su día a día hacia la religión, intensificando su rol como predicador y pastor evangélico.
En ese contexto, el multicampeón brasileño apareció públicamente en un evento benéfico en la ciudad de Salta, Argentina, donde brindó una charla motivacional y espiritual a los futbolistas de los clubes locales Auri FC y UNL.
En contacto con la prensa local, Alves dejó en claro el nuevo propósito que guía sus pasos: "Vengo a declarar a Cristo para toda Argentina. Aunque sea un país de fútbol, creo que es el tiempo de cambiar de dirección, porque el fútbol no salva a nadie", comenzó manifestando.
Consultado sobre la figura de su excompañero Lionel Messi y la discusión sobre cuál sociedad fue más letal en el cuadro culé —si la de Jordi Alba con el astro rosarino o la que él mismo conformó por la banda derecha—, el brasileño sorprendió a todos con su respuesta.
"Me quedo con Jordi Alba y Messi porque son mis amigos, siempre voy a tirar hacia mis amigos. Mi dupla es mejor con Cristo", sentenció con convicción el otrora seleccionado de la "Verdeamarela".
Durante su arenga a los jóvenes futbolistas presentes en el recinto, Alves concluyó con un mensaje de fe: "Este es el destino que Dios ha elegido para nosotros. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para bendecir sus vidas y sus sueños. Sigan adelante con el corazón lleno de ilusión para que puedan alcanzar sus metas y ojalá sean un equipo aún mejor", cerró.