Académico Usach: "Es una tormenta peligrosa, así que mejor prevenir que lamentar"

El climatólogo y académico de la U. de Santiago (Usach), Raúl Cordero, sostuvo en Cooperativa que el país "no está exagerando" con las medidas aplicadas ante el sistema frontal -como suspensiones de clases y definiciones de perímetros para restringir el tránsito civil-, ya que "se trata de una tormenta peligrosa, así que es mejor prevenir que lamentar".

"(Este nuevo temporal tiene) similares características con el que causó aluviones localizados en San Carlos de Apoquindo hace un par de semanas (...). Si estamos experimentando las consecuencias de El Niño más intenso jamás registrado y, como consecuencia de eso, estamos atravesando una etapa de serio peligro, considero adecuadas las medidas de prevención que se han tomado y ojalá que no pase nada", indicó el experto.

Debido a este evento climatológico anormal, tampoco descartó la aparición de tornados parecidos al que sufrió Estación Central: "¿Te fijas que nunca habíamos tenido un tornado en la capital? Tampoco habíamos tenido aluviones en San Carlos de Apoquindo. Pasan cosas extraordinarias porque estamos en un momento extraordinario, con El Niño más extraordinario jamás registrado", reiteró.

Cordero explicó la influencia del denominado "Súper Niño": "(Tradicionalmente), es un calentamiento de la temperatura superficial del Pacífico tropical. La zona que se calienta siempre es la que está frente a las costas de Ecuador y Perú, pero en este caso también se ha calentado la zona del sur de Perú y el norte de Chile (...). Las costas frente a Iquique, Arica y Antofagasta están con temperaturas muy, pero muy encima de valores típicos (...), causando precipitaciones anormales o el riesgo de ellas", señaló.

"El peligro de las precipitaciones en esta época es que siempre van a ser con isoterma cero alta, es decir, no va a a nevar en la precordillera como usualmente podría suceder en invierno. Como estamos en primavera, las temperaturas son muy altas y, por lo tanto, si llueve en esa zona, no va a ser nieve y eso significa aluvión", alertó el climatólogo.

Sobre la duración del "Súper Niño", Cordero dijo que "alcanza su punto álgido en Navidad y de ahí va a comenzar a debilitarse, así que probablemente a mediados del próximo año se acabe (...). Vamos a tener un verano con con harto peligro, en el que pueden darse eventos" como precipitaciones aisladas en la zona centro sur.