Mónica Rincón sufrió una encerrona: los delincuentes dispararon al aire

La periodista Mónica Rincón fue víctima de una violenta encerrona registrada cerca de la medianoche en la comuna de Santiago, específicamente en el enlace que conecta las autopistas Central y Costanera Norte.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la comunicadora se desplazaba hacia su domicilio tras finalizar sus labores en CNN Chile, momento en que fue interceptada por un vehículo que frenó bruscamente frente a ella para bloquearle el paso.

"La víctima se trasladaba en su vehículo y es abordada por varios sujetos que descienden de un automóvil que frena bruscamente delante de ella. Armados con pistolas, la intimidan, la amenazan, la obligan a bajarse del automóvil, disparan al aire y se van a la fuga en el vehículo de la víctima y en otro vehículo en el cual se movilizaban", detalló el fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari.

Un compañero de trabajo de la profesional que transitaba por la misma ruta presenció la escena y le prestó auxilio inmediato, trasladándola hasta la 53.ª Comisaría de Lo Barnechea para interponer la denuncia por el delito de robo con intimidación.

Rincón resultó sin lesiones físicas tras el incidente.

Por orden del Ministerio Público, la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros asumió las primeras diligencias para dar con el paradero de la banda criminal y recuperar el automóvil sustraído.