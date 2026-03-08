Dueño de Inter Miami reveló el sueldo de Lionel Messi: "Vale cada centavo"

El dueño de Inter Miami, Jorge Mas, sorprendió al revelar las cifras sobre el millonario sueldo que recibe el futbolista argentino Lionel Messi mientras hacía un repaso al modelo financiero que sostiene al equipo fundado en 2018.

"La razón por la que necesito patrocinadores, y patrocinadores de clase mundial, es porque los jugadores son caros", señaló en declaraciones reproducidas por el medio Bloomberg.

En esa línea, el empresario estadounidense de ascendencia cubana indicó que "le pago a Messi, y vale cada centavo, pero son entre 70 y 80 millones de dólares al año si sumas todo (entre alrededor de 64 y 73 millones de pesos anuales).

Mas expresó hacer frente a la "Messimanía" y llamó a otros dirigentes a potenciar sus acuerdos de marca: "Él revolucionó la MLS. Algunos critican, otros elogian. Yo llevo el timón porque creo que necesitamos cambiar muchas cosas".

La valoración total del cuadro de Inter Miami bordea los 13.00 millones de dólares, en donde también se contabilizan los patrocinadores de prestigio que maneja el club estadounidense actualmente.