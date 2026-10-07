El curioso destino de las tarjetas que Fernando Véjar regaló a Messi en su despedida

El árbitro chileno Fernando Véjar tuvo un especial gesto con Lionel Messi después del último partido del "10" con la selección argentina, aunque el regalo terminó tomando un destino inesperado pocos minutos más tarde.

Luego del triunfo por 3-0 sobre Benín en el Monumental de Núñez, Véjar se acercó al capitán y le entregó las tarjetas amarilla y roja que llevó durante el encuentro como recuerdo de su despedida de la Albiceleste.

Messi recibió el obsequio y agradeció al juez nacional, pero finalmente decidió no quedarse con las cartulinas: se las entregó a la cantante argentina Soledad Pastorutti, quien había participado de los homenajes interpretando "Brindis" frente al histórico delantero.

La artista, conocida popularmente como "La Sole", mostró posteriormente las tarjetas frente a las cámaras y compartió un abrazo con Antonela Roccuzzo, además de saludar a Thiago Messi.

La cantante ya había protagonizado otra curiosa escena durante los festejos. Mientras Messi pronunciaba su discurso de despedida, el defensor argentino Agustín Giay se acercó para pedirle el característico poncho que llevaba puesto.

Pastorutti aceptó la propuesta y ambos realizaron un particular intercambio: Giay se quedó con el poncho y le entregó a cambio su chaqueta de la selección argentina, que la cantante se puso inmediatamente en el campo de juego.

Así, Soledad terminó la histórica jornada con dos recuerdos particulares: La prenda del seleccionado que recibió de Giay y las tarjetas que originalmente Fernando Véjar había preparado como recuerdo para Messi.

Todo ocurrió después de una noche en la que el capitán cerró su ciclo internacional con una actuación decisiva ante Benín, con dos asistencias y un gol de penal en el 3-0 de Argentina.