La inesperada confesión de Messi: Antonela es más romántica, yo soy más frío y poco demostrativo

Antes de comenzar la temporada con Inter Miami, Lionel Messi brindó una entrevista íntima para el programa de streaming Luzu TV, en la que habló de su vida personal y el día a día con sus hijos y esposa.

"Nosotros vivimos con la pelota todo el día" comenzó contando el capitán de la selección argentina. "Aunque en casa mucho no nos dejan", comentó entre risas, haciendo referencia a los límites que les pone Antonela.

"Pero en realidad ellos salen del colegio y ya venimos para el club. Entrenan lunes, martes, ya meriendan y venimos para acá. No hay mucho tiempo, pero la pelota está siempre", contó.

Posteriormente le preguntaron si tenía alguna actividad que le gusta hacer sin que nadie le moleste, a lo que Messi respondió con una particular frase "Soy más raro que la mierda", aludiendo a que disfruta de estar solo. "Disfruto mis momentos de soledad, escuchar música o estar acostado viendo un partido", comentó.

El ocho veces ganador del Balón de Oro, también habló sobre su relación con Antonela. "Ella en realidad es mucho más romántica que yo, soy mucho más frío. Hasta que hubo un momento que le dije: Ya no soy más como antes. Me gusta hacer sentir bien y ser feliz a la gente que quiero. No soy muy demostrativo", dijo.

Finalmente, el jugador de Inter Miami comentó sobre cómo se sentía con las fuertes críticas que recibía antes de obtener los títulos con su selección. "Me dolía y la pasaba mal, en Barcelona todo era alegría y me querían, pero llegaba a Argentina y era todo lo contrario, era como un bicho raro y los que más sufrían era mi familia, explicó.