Lionel Messi entregó detalles de su fallido traspaso a River Plate

En una reciente entrevista con el medio argentino Luzu TV, Lionel Messi entregó nuevos detalles de su fallido traspaso de Newell's a River Plate.

El capitán de la selección argentina confesó que realizó la prueba por su cuenta en el conjunto "millonario": "Fui a River a hacer una prueba, fui por mi cuenta, hice una prueba, estuve entrenando y a los 10 días volví".

En ese entonces, el exjugador de FC Barcelona pertenecía a Newell's, club que a sus 11 años se hizo cargo del tratamiento por la condición que lo afectó en su niñez (déficit de la hormona del crecimiento).

"River me dijo que sí, que querían que me quede y que se iban a hacer cargo del tratamiento, me tenía que quedar en la pensión. Lo único es que yo tenía que sacar el pase a Newell's, que ellos con eso no podían hacer nada", confesó el 10 argentino.

"Cuando fui a pedir el pase no me lo daban y ahí se cortó todo", señaló sobre el quiebre con el club rosarino. "Después de todo apareció lo de Barcelona. La idea era nunca irme de Barcelona, pero así se dieron las cosas".

Messi llegó a Barcelona a los 13 años donde se convirtió en uno de los jugadores más importantes en la historia del club. Finalmente, dejó el conjunto "culé" en 2021.