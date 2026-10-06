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Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

Messi fue distinguido como socio honorario de River Plate

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club "Millonario" le entregó una camiseta y una placa conmemorativa, antes de su partido de despedida de la selección.

Messi fue distinguido como socio honorario de River Plate
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River Plate distinguió a Lionel Messi como socio honorario del club, en la previa de su partido de despedida de la selección de Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

El presidente de River, Stefano Di Carlo, aprovechó la presencia de Messi para hacer la distinción, con un carnet de socio, una placa conmemorativa y la camiseta del "Millonario", con el dorsal 10 y el apellido del jugador.

"Gracias por el fútbol", publicó River Plate en sus redes sociales.

El partido de despedida de Messi de la Albiceleste será con la selección de Benín, a las 20:00 horas (23:00 GMT).

 

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