Messi fue distinguido como socio honorario de River Plate

River Plate distinguió a Lionel Messi como socio honorario del club, en la previa de su partido de despedida de la selección de Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

El presidente de River, Stefano Di Carlo, aprovechó la presencia de Messi para hacer la distinción, con un carnet de socio, una placa conmemorativa y la camiseta del "Millonario", con el dorsal 10 y el apellido del jugador.

"Gracias por el fútbol", publicó River Plate en sus redes sociales.

El partido de despedida de Messi de la Albiceleste será con la selección de Benín, a las 20:00 horas (23:00 GMT).