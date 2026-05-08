Messi y el Mundial: Por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor

En una sorpresiva declaración, el astro argentino Lionel Messi expresó que hay seleccionados que llegan mejor que la "Albiceleste" al Mundial 2026 y apuntó como favoritos a Francia, España y Brasil.

"Sabemos que el Mundial siempre es complicado. Hay que ilusionarse como siempre lo hace el argentino cada vez que hay una Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor", apuntó en una entrevista publicada en el canal de Youtube "Lo Del Pollo".

Consultado por sus favoritos, el capitán del combinado trasandino expresó: "Francia está muy bien otra vez, que tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. España y, si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, Brasil siempre es candidato y tiene los jugadores para poder pelear en todas las competiciones oficiales".

Luego mencionó además, en un segundo escalón, a los seleccionados de Alemania, Inglaterra y Portugal, que dijo "tienen una selección muy competitiva y muy buena".

En alusión al presente de Argentina, subrayó que el equipo "llega bien, aunque hoy hay muchos chicos que están pasando por lesión o falta de ritmo. La verdad es que cuando el grupo esta junto, quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar".