Neymar a Messi antes de su despedida: "El mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol"

El futbolista brasileño Neymar dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi antes del último partido del argentino con su selección, destacando tanto su trayectoria como la influencia que tuvo en su propia carrera.

A través de sus redes sociales, el excompañero del rosarino recordó los años en que compartieron cancha y valoró el legado que dejó el capitán de la Albiceleste.

"Quien ama el fútbol te disfrutó a lo largo de estos años. Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz", escribió Neymar.

El brasileño agregó que el reconocimiento hacia Messi trasciende a Argentina y alcanza a todo el mundo del fútbol.

"No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol", sostuvo.

Neymar también recordó el vínculo deportivo que ambos construyeron, primero como rivales y posteriormente como compañeros.

"Gracias por hacerme amar aún más el fútbol. Fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado", expresó.

"Gracias, Messi", cerró el brasileño, acompañando su publicación con el emoji de una cabra, utilizado habitualmente como referencia al término "GOAT" ("Greatest Of All Time").