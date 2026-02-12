Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

Partido de Inter Miami en Puerto Rico fue pospuesto por lesión de Lionel Messi

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El argentino sufrió una distención muscular en el amistoso contra Barcelona de Guayaquil.

Partido de Inter Miami en Puerto Rico fue pospuesto por lesión de Lionel Messi
El partido entre Inter Miami e Independiente del Valle, que se iba a celebrar este viernes en Puerto Rico, fue pospuesto para el 26 de febrero debido a una lesión del astro argentino Lionel Messi.

El propio Messi explicó en una historia de Instagram, publicada por Inter Miami, que en el último partido en Ecuador terminó "con una molestia".

"Junto con la gente de la organización, el club decidió suspender este partido (...) Agradecerles por el cariño porque sé que estaban todas las entradas vendidas", dijo el futbolista dirigiéndose a sus fanáticos en Puerto Rico.

Messi no participó en el entrenamiento de este miércoles debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido contra Barcelona de Guayaquil el pasado 7 de febrero y su regreso a los entrenamientos dependerá de su recuperación en los próximos días.

Por su parte, el Grupo VRDG Entertainment, a cargo de la producción del evento de Puerto Rico, indicó que es una "lamentable noticia" que está "fuera del control de todos".

"Todas las partes coincidieron que el evento debe ocurrir, pero con la participación de Leo Messi, quien es la figura principal", por lo que se acordó posponer el juego, señaló el Grupo VRDG en declaraciones escritas.

Las entradas originales, que se agotaron en apenas 17 minutos, son válidas para las nuevas fechas.

