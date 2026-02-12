Gisella Gallardo y el diagnóstico de cáncer de Mauricio Pinilla: Sé que va a salir de esta como ha salido de muchas

Gisella Gallardo, esposa de Mauricio Pinilla, habló sobre el diagnóstico de cáncer de piel que afecta al exseleccionado nacional y entregó detalles de cómo han sido estos últimos meses desde que se enteraron.

"Es un proceso que estamos viviendo como familia hace un tiempo, obviamente no es fácil. Existe mucho apoyo y contención por parte de nuestro círculo íntimo", declaró en el programa "Hay que decirlo" de Canal 13.

A su vez, Gallardo se mostró optimista: "Gracias a Dios este tratamiento ya va bien encaminado y seguimos confiando en que no va a pasar a mayores. Mauricio es un hombre súper fuerte y yo sé que va a salir de esta como ha salido de muchas".

"No lo veo bien (a Pinilla). El año pasado estaba derrumbado. Estuvo con muchas crisis de ansiedad, con pánico, con miedo, no dormía en las noches, lloraba. Ahora está mucho más repuesto", recordó.

Sobre la reacción de sus hijos, comentó que fue una noticia difícil de asimilar ya que "el diagnóstico lo recibimos con miedo, lo recibimos con pena, con rabia, los niños sobre todo, porque la palabra cáncer para ellos significa muerte, por lo de mi papá".

El pasado miércoles 11 de febrero Mauricio Pinilla reveló su diagnóstico el programa "Marca Personal" de Metro TV: "Me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron y me detectaron cáncer de piel".