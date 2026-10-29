[VIDEO] El día que Patrick Stewart relató su emotivo encuentro con Lionel Messi

El mundo cine está de luto por el fallecimiento del británico Patrick Stewart, conocido por sus roles en Star Trek y la saga de los X-Men, y en las últimas horas se viralizó el emotivo relato del actor cuando contó que conoció a Lionel Messi en los Premios The Best en 2017.

En ese entonces, Stewart tenía 79 años, y en una entrevista con la Fundación SAG-Aftra, reveló que fue su esposa quien le pidió una fotografía con Messi.

Stewart detalló las dificultades para poder tener un encuentro con el jugador, debido a las medidas de seguridad, pero logró acercarse al trasandino, en ese entonces astro de Barcelona, y le pidió la fotografía.

Sin embargo, ocurrió otro momento divertido, ya que Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, se acercó al actor y le dijo "¡Y yo quiero una foto con usted!", desatando la alegría de Stewart.

Stewart, fanático del fútbol, compartió después en redes sociales la selfie junto a Messi y fue categórico al escribir "el día que conocí a Dios".