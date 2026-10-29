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Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

[VIDEO] El día que Patrick Stewart relató su emotivo encuentro con Lionel Messi

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor británico falleció este miércoles y en redes sociales se viralizó su historia con el trasandino.

[VIDEO] El día que Patrick Stewart relató su emotivo encuentro con Lionel Messi
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El mundo cine está de luto por el fallecimiento del británico Patrick Stewart, conocido por sus roles en Star Trek y la saga de los X-Men, y en las últimas horas se viralizó el emotivo relato del actor cuando contó que conoció a Lionel Messi en los Premios The Best en 2017.

En ese entonces, Stewart tenía 79 años, y en una entrevista con la Fundación SAG-Aftra, reveló que fue su esposa quien le pidió una fotografía con Messi.

Stewart detalló las dificultades para poder tener un encuentro con el jugador, debido a las medidas de seguridad, pero logró acercarse al trasandino, en ese entonces astro de Barcelona, y le pidió la fotografía.

Sin embargo, ocurrió otro momento divertido, ya que Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, se acercó al actor y le dijo "¡Y yo quiero una foto con usted!", desatando la alegría de Stewart.

Stewart, fanático del fútbol, compartió después en redes sociales la selfie junto a Messi y fue categórico al escribir "el día que conocí a Dios".

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