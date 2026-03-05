Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi
[VIDEO] ¿Messi o Pelé? La pregunta de Donald Trump que generó risas en la Casa Blanca
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El mandatario estadounidense recibió al plantel de Inter Miami este jueves.
El mandatario estadounidense recibió al plantel de Inter Miami este jueves.
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, recibió este jueves al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca, debido al título de la MLS que ganó el equipo en 2025, y generó risas ante los presentes al comparar a Lionel Messi con el fallecido astro brasileño Pelé.
"No lo sé, tal vez eres mejor que Pelé. ¿Quién es mejor? ¿Messi o Pelé?", preguntó Trump y se giró para escuchar la respuesta del equipo, y la respuesta fue el nombre del argentino, generando el aplauso de los presentes.