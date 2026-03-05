Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.4°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

[VIDEO] ¿Messi o Pelé? La pregunta de Donald Trump que generó risas en la Casa Blanca

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mandatario estadounidense recibió al plantel de Inter Miami este jueves.

[VIDEO] ¿Messi o Pelé? La pregunta de Donald Trump que generó risas en la Casa Blanca
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, recibió este jueves al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca, debido al título de la MLS que ganó el equipo en 2025, y generó risas ante los presentes al comparar a Lionel Messi con el fallecido astro brasileño Pelé.

"No lo sé, tal vez eres mejor que Pelé. ¿Quién es mejor? ¿Messi o Pelé?", preguntó Trump y se giró para escuchar la respuesta del equipo, y la respuesta fue el nombre del argentino, generando el aplauso de los presentes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada