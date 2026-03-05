Las científicas ecuatorianas Silvia García y Susana Arciniegas, docentes e investigadoras de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental de la Universidad Central de Ecuador, conversaron con Cooperativa sobre un estudio respecto a la calidad del agua y la tierra que desarrollan en la Antártica.

Desde la Estación Científica Chilena Julio Escudero, Arciniegas explicó que "con estas muestras de agua y de suelo, tanto de agua dulce como agua de mar y del suelo de la Antártica, podemos calibrar mucho mejor los parámetros físico-químicos y microbiológicos, y generar modelos que nos permitan mirar, desde los sensores remotos, cómo está el estado de esa calidad del agua".

"El cambio climático tiene un efecto sobre ella y es importante ir viendo ese continuo cambio, esa continua dinámica que tiene para ir buscando alternativas que mejoren su estado", afirmó.

En esa línea, García reparó en que "la Antártica es un punto súper importante para la ciencia, porque es una zona virgen y a veces se encuentran aquí (de todos modos) efectos de contaminación. Eso llama mucho la atención, porque no debería ser así, ya que se supone que es zona que no ha sido alterada por el humano".

"Lo que podemos ver es que sí hay una incidencia, porque en realidad, por ejemplo, los cuerpos de agua están en movimiento en todo el globo terráqueo y entonces sí hay afectación (…) Obviamente no al nivel de otros sitios, pero sí ya llega acá contaminación", aseguró.

LEER ARTICULO COMPLETO