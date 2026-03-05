[VIDEO] Trump reveló a Messi que su hijo "es gran fan tuyo y de un caballero llamado Cristiano Ronaldo"
El mandatario estadounidense recibió al plantel de Inter de Miami en la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al plantel de Inter de Miami en la Casa Blanca y le dijo al argentino Lionel Messi, capitán del equipo, que su hijo "es gran fan tuyo y de un caballero llamado Cristiano Ronaldo".
El comentario de Trump fue en referencia a la visita que recibió del crack portugués el año pasado en el Salón Oval.
Messi y Cristiano, en la actualidad, son considerados los dos mejores jugadores del mundo en las últimas dos décadas.
La instancia entre Trump y Messi se dio en medio de un homenaje al equipo del argentino tras obtener el título de la MLS en el año 2025.
Revisa el momento a continuación.