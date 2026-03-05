Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

[VIDEO] Trump reveló a Messi que su hijo "es gran fan tuyo y de un caballero llamado Cristiano Ronaldo"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mandatario estadounidense recibió al plantel de Inter de Miami en la Casa Blanca.

[VIDEO] Trump reveló a Messi que su hijo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al plantel de Inter de Miami en la Casa Blanca y le dijo al argentino Lionel Messi, capitán del equipo, que su hijo "es gran fan tuyo y de un caballero llamado Cristiano Ronaldo".

El comentario de Trump fue en referencia a la visita que recibió del crack portugués el año pasado en el Salón Oval. 

Messi y Cristiano, en la actualidad, son considerados los dos mejores jugadores del mundo en las últimas dos décadas. 

La instancia entre Trump y Messi se dio en medio de un homenaje al equipo del argentino tras obtener el título de la MLS en el año 2025.

Revisa el momento a continuación.

