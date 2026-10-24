DT de Celta alabó el ciclo de Manuel Pellegrini: Es uno de los mejores Betis en la historia

Claudio Giráldez, entrenador de Celta de Vigo, destacó el presente que vive Real Betis bajo la conducción técnica del chileno Manuel Pellegrini y, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de este domingo, dedicó elogios a su próximo rival en la Liga de España.

"Probablemente este Betis sea uno de los mejores de la historia. Tiene un recorrido de muchos años seguidos con el mismo entrenador, con competición europea año tras año, este año en empezando muy bien la Liga de Campeones", anticipó.

Seguido a ello, profundizó en que el equipo del "Ingeniero": "Tienen muy claro lo que son, con mucho talento, con muchos recursos. Este año han fichado muy bien (...). Entiendo que Betis tiene una plantilla descomunal, con muchísimos recursos, en especial en la zona ofensiva, y que tiene que seguir trabajando".

"Es un equipo muy difícil de contrarrestar", remató Giráldez en la antesala del duelo que tendrá lugar en el Estadio Abanca Balaídos este domingo, a partir de las 12:15 horas (15:15 GMT) por la décima jornada de La Liga.