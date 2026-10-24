17:32 - | ¡PITAZO INICIAL EN EL ASCENSO! El puntero San Luis recibe a Recoleta, el escolta Cobreloa visita a Rangers y se juegan otros tres duelos en simultáneo por la crucial penúltima fecha

17:31 - | Antes del inicio del San Luis-Recoleta se realiza un minuto de silencio por Diego Astudillo y Javiera Aguilar, hinchas quillotanos que fallecieron rumbo a Puerto Montt previo al partido de la fecha anterior

17:25 - | ¡Equipos a la cancha! San Luis y Deportes Recoleta saltan al sintético del "Lucio Fariña". Lo mismo pasa en Copiapó, Puerto Montt, Talca y el Santa Laura para el resto de partidos en paralelo

16:39 - | Ya puedes seguir todas las alternativas de los partidos junto al equipo de Cooperativa Deportes [Radio en vivo%uD83C%uDF99] ¡La jornada crucial del Ascenso está en @Cooperativa! Te llevamos los detalles del duelo entre el puntero San Luis ante Deportes Recoleta por la penúltima fecha, junto a los otros resultados en simultáneo, junto a @ernestomatomato, Igor Ochoa, @RoContrerasL y @sebaguilarg https://t.co/NbnSPqVWdR — Cooperativa (@Cooperativa) October 24, 2026

15:26 - | Pese a los "escritoriazos" pendientes en la ANFP: Repasa cómo los quillotanos pueden coronarse monarcas ante Recoleta