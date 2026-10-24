[Radio en vivo🎙] San Luis recibe a Recoleta en la decisiva penúltima fecha del Ascenso
Sigue los partidos de los duelos en simultáneo en Cooperativa.cl.
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La fecha 29 de la Liga de Ascenso este sábado vive una infartante y decisiva jornada en simultáneo, con disputas en todos los frentes de la tabla, incluyendo la lucha de San Luis y Cobreloa por el título. Sigue todos los detalles:
17:32 - | ¡PITAZO INICIAL EN EL ASCENSO! El puntero San Luis recibe a Recoleta, el escolta Cobreloa visita a Rangers y se juegan otros tres duelos en simultáneo por la crucial penúltima fecha
17:31 - | Antes del inicio del San Luis-Recoleta se realiza un minuto de silencio por Diego Astudillo y Javiera Aguilar, hinchas quillotanos que fallecieron rumbo a Puerto Montt previo al partido de la fecha anterior
17:25 - | ¡Equipos a la cancha! San Luis y Deportes Recoleta saltan al sintético del "Lucio Fariña". Lo mismo pasa en Copiapó, Puerto Montt, Talca y el Santa Laura para el resto de partidos en paralelo
16:39 - | Ya puedes seguir todas las alternativas de los partidos junto al equipo de Cooperativa Deportes
[Radio en vivo%uD83C%uDF99] ¡La jornada crucial del Ascenso está en @Cooperativa! Te llevamos los detalles del duelo entre el puntero San Luis ante Deportes Recoleta por la penúltima fecha, junto a los otros resultados en simultáneo, junto a @ernestomatomato, Igor Ochoa, @RoContrerasL y @sebaguilarg https://t.co/NbnSPqVWdR— Cooperativa (@Cooperativa) October 24, 2026
15:26 - | Pese a los "escritoriazos" pendientes en la ANFP: Repasa cómo los quillotanos pueden coronarse monarcas ante Recoleta
15:01 - | ¡Todos pelean por algo! Revisa el panorama completo para los partidos de este sábado
[PREVIA] El Ascenso vive jornada de infarto: San Luis sueña con ser campeón y Cobreloa quiere estirar la lucha https://t.co/GqXotBF5EH https://t.co/dPQR8dthq2— Cooperativa (@Cooperativa) October 24, 2026