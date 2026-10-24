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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

[Radio en vivo🎙] San Luis recibe a Recoleta en la decisiva penúltima fecha del Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los partidos de los duelos en simultáneo en Cooperativa.cl.

[Radio en vivo🎙] San Luis recibe a Recoleta en la decisiva penúltima fecha del Ascenso
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La fecha 29 de la Liga de Ascenso este sábado vive una infartante y decisiva jornada en simultáneo, con disputas en todos los frentes de la tabla, incluyendo la lucha de San Luis y Cobreloa por el título. Sigue todos los detalles:

Sábado 24 de octubre

  • San Luis 0-0 Deportes Recoleta. Primer tiempo. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández". Escucha el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.
  • Rangers de Talca 0-0 Cobreloa. Primer tiempo. Estadio Bicentenario Fiscal de Talca.
  • Unión Española 0-0 Santiago Wanderers. Primer tiempo. Estadio Santa Laura.
  • Deportes Puerto Montt 0-0 Unión San Felipe. Primer tiempo. Estadio Bicentenario Chinquihue.
  • Deportes Copiapó 0-0 Club Deportes Santa Cruz. Primer tiempo. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".

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17:32 - | ¡PITAZO INICIAL EN EL ASCENSO! El puntero San Luis recibe a Recoleta, el escolta Cobreloa visita a Rangers y se juegan otros tres duelos en simultáneo por la crucial penúltima fecha

17:31 - | Antes del inicio del San Luis-Recoleta se realiza un minuto de silencio por Diego Astudillo y Javiera Aguilar, hinchas quillotanos que fallecieron rumbo a Puerto Montt previo al partido de la fecha anterior

17:25 - | ¡Equipos a la cancha! San Luis y Deportes Recoleta saltan al sintético del "Lucio Fariña". Lo mismo pasa en Copiapó, Puerto Montt, Talca y el Santa Laura para el resto de partidos en paralelo

16:39 - | Ya puedes seguir todas las alternativas de los partidos junto al equipo de Cooperativa Deportes

15:26 - | Pese a los "escritoriazos" pendientes en la ANFP: Repasa cómo los quillotanos pueden coronarse monarcas ante Recoleta

15:01 - | ¡Todos pelean por algo! Revisa el panorama completo para los partidos de este sábado

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