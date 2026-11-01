La prensa española sumó nuevos elogios a Pellegrini: "Impresionante"

Real Betis se reecontró con la victoria en la liga española ante Málaga (2-1), con la prensa valorando nuevamente el cometido del equipo dirigido por el DT chileno Manuel Pellegrini.

El Diario de Sevilla resaltó que "se puede y se debe discutir cómo gestionó su ventaja. Pero tampoco conviene que los apuros finales oculten todo lo que había hecho para merecer el triunfo. Durante muchos minutos hubo una diferencia considerable de fútbol, intensidad y calidad entre los dos equipos (...) Lo que no admite discusión es el valor de la cosecha. Esos 23 puntos ya no se los quita nadie y es un botín formidable para el Betis de Pellegrini".

Estadio Deportivo, en tanto, calificó a Pellegrini con nota 7 y explicó que "una nueva victoria más para el saco para el técnico chileno que ha presentado un once más que titular a pesar de tener el clave encuentro en Dortmund en la Liga de Campeones. 24 puntos. Impresionante".

El Correo de Sevilla también alabó al adiestrador nacional y le puso un 8, la misma calificación que le dio Mucho Deporte que destacó su "buen plan de partido. Su equipo llegó a disfrutar de una gran ventaja, pero el fútbol terminó dando el susto. Apostó por Troy Parrott. En el debate abierto sobre el delantero, de momento la razón la lleva completamente el Ingeniero".