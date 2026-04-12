Manuel Pellegrini y el empate de Betis: Es preocupante que sean ya siete partidos sin triunfos

Lejos de lamentarse por cosechar su séptimo partido consecutivo sin ganar en La Liga, el chileno Manuel Pellegrini vio con optimismo el empate que su Real Betis protagonizó ante Osasuna en el Estadio El Sadar por la fecha 31.

"Me quedo con la personalidad del equipo, que salió a buscar el partido desde el primer minuto. Nos pusimos en ventaja y ellos lograron, con ese penal a última hora, empatar dentro del primer tiempo. Eso les dio confianza en el segundo, que iniciaron mejor", sostuvo.

Seguido a ello profundizó: "A los equipos que juegan competiciones europeas les pasa factura luego La Liga aunque uno no quiera. (...) Nos quedan doce partidos hasta final de temporada, así que ojalá tengamos mentalidad para sacarlos adelante. Es un buen punto ante un buen rival, aunque es preocupante que sean ya siete partidos sin sumar de a tres"

"Tenemos un empate y tenemos que avanzar con nuestro público. La liga, como en casi todos los años, se decidirá en la última jornada. Ahora a pensar en el próximo paso, pasar a las semis de la Europa League", cerró Pellegrini respecto al partido con Braga este 16 de abril.