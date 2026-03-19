Medios españoles se rindieron ante Pellegrini tras la goleada de Real Betis en la Europa League

Real Betis clasificó a cuartos de final de la Europa League tras una categórica goleada por 4-0 a Panathinaikos y la prensa española se rindió a los pies del técnico chileno Manuel Pellegrini por la victoria de su equipo en La Cartuja de Sevilla.

El portal Mucho Deporte destacó que "la noche fue histórica para Betis. Y también fue de Pellegrini. Gran gestión del partido. Acierto total lo de salir con dos delanteros para sentenciar pronto".

Por su parte, Estadio Deportivo afirmó que "en estas últimas semanas, las críticas a Pellegrini han sido justas, en algunos casos desmedidas, pero ha habido evidentes errores de lectura en los partidos. Hoy, sin lugar a duda, el 70% del pase ha sido suyo".

"Entendió a las mil maravillas lo que este partido exigía, presión alta, intentar buscar balones en largo constantes y un férreo control del centro del campo. Con 'Cucho' y Aitor arriba, y Amrabat en la sala de máquinas, ya se veía venir desde el comienzo que gran parte del pase estaba hecho", agregaron.

El Correo de Andalucía siguió esa misma línea con una crónica titulada "Pellegrini acierta y Betis rompe su techo en Europa en una noche histórica en La Cartuja", en la cual apuntaron que el chileno "sorprendió con un once muy ofensivo al que regresó Sofyan Amrabat como pivote y con cinco jugadores de ataque por delante de él con Fornals, Antony, 'Abde', Ruibal y 'Cucho'".

Asimismo, resaltaron que hubo "actitud e intensidad de los jugadores, la importancia de Amrabat como eje de Betis y el plan de Pellegrini dieron los frutos para que el conjunto bético alcance por primera vez los cuartos de final de la Europa League. Por frente tendrá a un Sporting de Braga que también remontó en Portugal a Ferencváros en la vuelta con un contundente 4-0."

El Desmarque no se quedó atrás y detalló que "Manuel Pellegrini lo ha vuelto a hacer. El entrenador de Betis, en el centro de la polémica tras los irregulares resultados conseguidos por la entidad en las últimas semanas, apostó por el cambio de sistema, por el cambio de líneas, por los nombres más allá de los riesgos... y acabó ganando. Otra vez".