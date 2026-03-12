Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

Pellegrini: El tema de la selección de Chile está totalmente cerrado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"No es un tema que esté pendiente ni vigente", expuso el "Ingeniero".

Pellegrini: El tema de la selección de Chile está totalmente cerrado
 EFE
Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, le dio un nuevo portazo a La Roja, ante las consultas de la prensa española antes de enfrentar a Panathinaikos en los octavos de final de Europa League,

"El tema de la selección de Chile está totalmente cerrado. Lo he dicho muchas veces, en Chile todavía hay elecciones presidenciales de la Federación en noviembre, no es un tema que esté pendiente ni vigente", señaló en la previa del duelo en Grecia.

"Estoy centrado en lo que es el Betis e intentar rematar esta temporada lo más arriba posible en La Liga y la Europa League, así que en este momento (la selección) no es un tema prioritario de tratar", añadió en la conferencia de prensa.

De esta manera, nuevamente se cae la posibilidad de contratar al reputado DT chileno para tomar las riendas de la selección para las Clasificatorias 2030, pese a los guiños de Pablo Milad, que no pasan de declaraciones a los medios.

