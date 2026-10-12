Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago15.1°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

Pellegrini: Estamos en tres competiciones, es importante mantener un regularidad

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

El "Ingeniero" celebró un nuevo triunfo liguero y apuntó a la segunda fecha de la Champions: "Sabemos lo que es este torneo".

Pellegrini: Estamos en tres competiciones, es importante mantener un regularidad
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Manuel Pellegrini, DT chileno de Real Betis, destacó la goleada por 5-2 ante Osasuna que le permitió mantenerse en el podio de la liga española y apuntó a la tarea de seguir firme en una exigente temporada.

"El fútbol nunca está controlado. En cuanto se baja un poco, el otro equipo lo puede igualar. El equipo hizo un partido completísimo. En el primer tiempo no llegaron a portería. Tuvimos un fallo importante en el 3-1, luego, llegó el 3-2, pero nos recuperamos", señaló tras el partido

"Estamos inmersos en tres competiciones -también la Copa del Rey- y es importante mantener una regularidad", complementó.

El entrenador chileno puso de inmediato su vista en el próximo encuentro de la Champions League ante Porto este miércoles señalando que "sabemos lo que es este torneo".

"Hacía 21 años que el club no lo jugaba y es segunda vez en los 120 años de historia del Betis. Con el estadio lleno, nos corresponde hacer una buena actuación para ganar", cerró.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada