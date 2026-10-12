Pellegrini: Estamos en tres competiciones, es importante mantener un regularidad

Manuel Pellegrini, DT chileno de Real Betis, destacó la goleada por 5-2 ante Osasuna que le permitió mantenerse en el podio de la liga española y apuntó a la tarea de seguir firme en una exigente temporada.

"El fútbol nunca está controlado. En cuanto se baja un poco, el otro equipo lo puede igualar. El equipo hizo un partido completísimo. En el primer tiempo no llegaron a portería. Tuvimos un fallo importante en el 3-1, luego, llegó el 3-2, pero nos recuperamos", señaló tras el partido

"Estamos inmersos en tres competiciones -también la Copa del Rey- y es importante mantener una regularidad", complementó.

El entrenador chileno puso de inmediato su vista en el próximo encuentro de la Champions League ante Porto este miércoles señalando que "sabemos lo que es este torneo".

"Hacía 21 años que el club no lo jugaba y es segunda vez en los 120 años de historia del Betis. Con el estadio lleno, nos corresponde hacer una buena actuación para ganar", cerró.