Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

Pellegrini y el traspié en Europa League: No era para perder con un penal intrascendente

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Tenemos todavía 90 minutos para intentar dar vuelta el partido en casa", señaló.

Manuel Pellegrini, DT de Real Betis, repasó en conferencia de prensa la derrota de su equipo por 1-0 ante Panathinaikos en la ida de octavos de final de Europa League y remarcó que fue un resultado fortuito, pues un penal castigó al conjunto sevillano.

"Sensaciones encontradas. Por supuesto por un lado creo que desde el primer minuto intentamos salir a ganar el partido y tuvimos ocasiones de gol como para haberlo hecho. No me acuerdo, realmente, alguna clara de ellos como para haber perdido un partido en un penal absolutamente intrascendente, un balón que ya habían pateado afuera. Desgraciadamente así es el fútbol", dijo.

"Tenemos todavía 90 minutos para intentar dar vuelta el partido en casa. Un equipo que defiende muy bien, que cuesta mucho entrarle, pero creo que en términos generales hicimos un partido más que correcto", sumó.

Sobre la superioridad numérica que Betis tuvo por casi media hora por una expulsión en el rival, Pellegrini expuso: "Tuvimos un rato un jugador más, pero es un equipo que defiende muy bien con ocho, nueve jugadores atrás. Nos faltó creatividad en esos momentos que tuvimos esa ventaja, pero el equipo desde el primer minuto intentó ganar".

El Ingeniero indicó que "por supuesto que en todos los equipos cuando los resultados no se dan hay un cierto desánimo, pero creo que el equipo va a reaccionar", remarcando el "partido correcto" de Betis ante un cuadro que se replegó tras la tarjeta roja a Anass Zaroury (59').

"Yo los análisis tanto individuales como colectivos los hago yo, internamente, con ellos (los jugadores). Yo creo que por distintas circunstancias los resultados no se están dando y eso es una serie de factores que hay que saber analizar", añadió sobre los vaivenes en la temporada.

Finalmente, dio una mirada a la revancha del jueves 19 de marzo: "La verdad que no me preocupa lo que haga Panathinaikos. Ya sabemos que tiene un estilo de juego claro y definido. Me preocupa mucho más que nosotros estemos tranquilos mentalmente. Hasta el último minuto tenemos que estar todos juntos intentando buscar la clasificación".

