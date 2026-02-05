Pellegrini y la caída por goleada en Copa del Rey: No hicimos bien nada, a asumir

El DT chileno Manuel Pellegrini reconoció que el 0-5 recibido por Real Betis a manos de Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey fue "una derrota muy dolorosa" ante unos rivales que "fueron muy superiores durante los 90 minutos".

El técnico bético relató que fue "un partido parejo hasta que de un córner abrieron el marcador" y también reconoció que el partido "defensivo" de su equipo fue "pobre" y que por ello los rivales le superaron "absolutamente durante todo el partido", además de apuntar que "ofensivamente" tampoco estuvieron bien.

"No hicimos bien nada, asumir el resultado y hacer autocrítica", subrayó el entrenador criollo, quien sobre los altibajos que se le ven a su equipo en esta temporada argumentó que "todos los equipos ganan y pierden, eso es normal. Hay bajas, lesiones...".

Pellegrini, no obstante, consideró que "en términos generales la campaña está en los términos que se esperaba, quizá con marcadores excesivos ante los grandes, pero se sigue peleando en LaLiga y también en Europa".

Destacó que no "ha sorprendido el Atlético, tiene un gran plantel", e insistió en que "los tres grandes -Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid-" les han hecho esta temporada "cinco goles y eso es algo que hay que revisar".

El "Ingeniero" también aprovechó de adelantar su reencuentro con los "colchoneros" en Madrid este domingo 8 de febrero en el marco de La Liga y deseó que "sea distinto", aunque puntualizó que puede que sea "más difícil por ser de visita, pero ya se verá cómo se afronta".

Aquella visita sevillana al Estadio Metropolitano tendrá lugar a partir de las 14:30 horas de Chile (17:30 GMT).