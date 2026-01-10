Pellegrini y la igualdad de Betis contra Oviedo: "Un punto nos sabe a poco"

Manuel Pellegrini, técnico de Real Betis, repasó el 1-1 de su equipo ante Real Oviedo y aseguró que el punto ante el colista de España "sabe a poco" ante el desarrollo del partido.

"Tengo sensaciones encontradas. El equipo creo que hizo buen partido, en el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco ocasiones claras y no liquidamos el partido, luego lo pagamos", explicó el preparador chileno en conferencia de prensa.

"Oviedo convirtió el 0-1 en la primera que tuvieron en el segundo tiempo. Lo seguimos buscando, logramos el empate y en la última jugada del partido pudimos haber ganado", expuso.

"En cuanto a funcionamiento, actitud y entrega no tengo nada que reclamar. En cuanto a matemáticas, por supuesto, un punto nos sabe a poco", agregó el "Ingeniero".

"Para luchar por los puestos europeos hay que sumar 29 o 30 puntos en la primera parte del campeonato", concluyó el técnico de un Real Betis que con este empate cerró la primera vuelta con 29 puntos, seguido de cerca por un Celta que le puede dar caza si vence a Sevilla este lunes 12 de enero.