Pellegrini y La Liga: Aunque hayamos tenido un bache, eso no puede invalidar el trabajo del año

En la antesala del encuentro de este domingo ante Athletic de Bilbao por la fecha 29 de La Liga de España, el chileno Manuel Pellegrini, director técnico de Real Betis, defendió la buena campaña que ha realizado su equipo, recientemente clasificado a cuartos de final de UEFA Europa League tras golear a Panathinaikos.

En conferencia de prensa, el estratego destacó que "el equipo se encuentra en una posición absolutamente buena en la Liga. Estuvimos en sexto lugar, a ocho o diez puntos del Espanyol, y en la Europa League clasificamos entre los cuatro primeros tras una muy buena fase de grupos. En la Copa del Rey llegamos a cuartos de final, donde nos eliminó el Atlético de Madrid, que es finalista".

"Aunque hayamos tenido un bache de resultados, especialmente en casa, eso no puede invalidar el trabajo de todo el año. Ahora las cosas van bien: volvimos a clasificar en Europa y en la Liga recuperamos puntos durante el periodo sin competición europea, lo que nos permite estar en el quinto puesto", agregó el experimentado DT.

Asimismo, el "Ingeniero" valoró que "el gran mérito de este grupo es mantenerse vigente en ambas competiciones y trataremos de seguir en la Europa League hasta el final sin dejar escapar esa quinta posición liguera. El último partido fue muy bueno, especialmente por jugar en casa y marcar varios goles. (...) Veníamos de partidos con posesiones muy altas, del 70%, pero creando pocas ocasiones; esta vez mantuvimos la posesión y concretamos las oportunidades".

El adiestrador del elenco verdiblanco afirmó que sus jugadores "anímicamente están muy bien. El triunfo y la clasificación histórica para la siguiente ronda han sido muy positivos. Pasamos por un momento de incertidumbre por la falta de resultados, pero mantuvimos la seguridad en lo que hacíamos. Nunca hubo dudas; sabíamos que era un bache de los que ocurren todas las temporadas".

Betis marcha en el quinto puesto con 44 puntos, a 13 de Atlético de Madrid, que cierra la zona de clasificación a Champions League. La escuadra sevillana recibirá al Athletic este domingo 22 de marzo a las 14:30 horas de Chile (17:30 GMT).