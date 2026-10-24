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Tópicos: Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

Pellegrini y su buen presente en Betis: "Es injusto comparar un momento con una temporada"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"No hay que comparar", enfatizó el estratega nacional.

Pellegrini y su buen presente en Betis:
 EFE
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Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, compareció ante los medios en la antesala de la visita a Celta de Vigo este domingo, a partir de las 12:15 horas (15:15 GMT) por la décima jornada de La Liga y aprovechó de referirse a su buen presente en el club español.

"Todos los equipos pasan momentos más o menos complicados durante la temporada. Es raro, el equipo tiene una regularidad completa. Nos tocó pasarlo y supimos superarlo. Ojalá esta temporada no nos sucediera, pero si sucede, vamos a intentar mejorarlo", comentó.

Seguido a ello, apuntó: "Estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Es injusto comparar un momento con una temporada. La temporada pasada, no sé si la plantilla era mejor o peor, pero consiguió la clasificación a la Champions. Hace un par de años atrás, se consiguió la Copa del Rey, el primer año que estuvimos aquí".

"No hay que comparar. Los momentos son distintos, las situaciones son distintas. Estamos en un buen momento. Eso me permite a mí tener más variantes. No hay un once titular, porque cuando salen está con un rendimiento alto. Es lo que uno exige todos los días en los entrenamientos", cerró el estratega.

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