Premios Nacionales critican reforma de Kast al INDH: "Pone en peligro condiciones básicas de su operación"

Veintidós Premios Nacionales firmaron una declaración pública expresando su preocupación por el proyecto de reforma del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) del Gobierno, texto que -aseguran- "propone cambios que ponen en peligro condiciones básicas para su operación de acuerdo a los estándares internacionales".

"El nacimiento del INDH responde a los acuerdos políticos transversales alcanzados por la sociedad chilena luego del fin de la dictadura, a las recomendaciones del Informe Verdad y Reconciliación y a la lucha de décadas de la sociedad civil por la defensa de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la base de la convivencia democrática y el INDH ha contribuido con su actuar a su promoción y respeto por el Estado y la sociedad", afirma el documento.

Por ello, "luego de 16 años, el INDH es reconocido en las distintas regiones del país, por su desempeño en la promoción y protección de los DD.HH., de las personas y colectivos vulnerados en distintos derechos o que no encuentran respuestas en el Estado".

"Desprecio por las problemáticas regionales"

Los galardonados estiman que el proyecto de ley de reforma del INDH "propone cambios que ponen en peligro condiciones básicas para su operación de acuerdo a los estándares internacionales de DD.HH.: autonomía e independencia de los poderes que debe fiscalizar; pluralismo al excluir a la sociedad civil de la designación directa de consejeros; y atribuciones de protección que hoy se ejerce a través de querellas, facultad que es eliminada en el proyecto.

Pero además, enfatizaron, hay un profundo centralismo, porque se hace patente "el desprecio por las problemáticas regionales en materia de derechos humanos, al declarar expresamente que no se considera el domicilio de las sedes regionales. Es decir, luego de haberse logrado exitosamente la instalación en todo el territorio nacional, este gobierno decidió que es hora de retroceder y que el INDH opere sólo desde una sede en la ciudad de Santiago".

El grupo recordó que en 2025 el INDH fue sometido a un "análisis experto a través de una comisión asesora presidencial para su fortalecimiento", emanando de ella más de 40 recomendaciones y de las cuales "el proyecto recoge muy poco, haciendo caso omiso a un trabajo riguroso y transversal".

"El proyecto vulnera gravemente las garantías democráticas para la población y el rol fiscalizador que debe tener una institución nacional de derechos humanos en un Estado de derecho. Se busca neutralizar al órgano encargado de vigilar el cumplimiento del Estado en materia de derechos humanos", enfatizaron.

Es momento de que la sociedad defienda "su derecho a tener una institución que la proteja efectivamente" y que el Parlamento "siga los lineamientos de la Comisión de Fortalecimiento del INDH", concluyeron.

Firman la carta Premios Nacionales:

Cecilia Hidalgo , Ciencias Naturales 2006

, Ciencias Naturales 2006 Manuel Antonio Garretón , Humanidades y Ciencias Sociales 2007

, Humanidades y Ciencias Sociales 2007 Miguel Kiwi , Ciencias Exactas 2007

, Ciencias Exactas 2007 Gustavo Meza , Artes de la Representación y Audiovisuales 2007

, Artes de la Representación y Audiovisuales 2007 Faride Zeran , Periodismo 2007

, Periodismo 2007 María Olivia Mönckeberg , Periodismo 2009

, Periodismo 2009 Sergio Campos, Periodismo 2011

Periodismo 2011 Sonia Montecinos, Humanidades y Ciencias Sociales 2013

Humanidades y Ciencias Sociales 2013 Tomás Moulian , Humanidades y Ciencias Sociales 2015

, Humanidades y Ciencias Sociales 2015 Julio Pinto , Historia 2016

, Historia 2016 Elizabeth Lira, Humanidades y Ciencias Sociales 2017

Humanidades y Ciencias Sociales 2017 Diamela Eltit , Literatura 2018

, Literatura 2018 Mónica González , Periodismo 2019

, Periodismo 2019 Ramón Grífero , Artes de la Representación y Audiovisuales 2019

, Artes de la Representación y Audiovisuales 2019 Elicura Chihuailaf , Literatura 2020

, Literatura 2020 Elizabeth Andrade , Derechos Humanos 2022

, Derechos Humanos 2022 Rafael Sagredo , Historia 2022

, Historia 2022 Cristián Castillo , Arquitectura 2024

, Arquitectura 2024 Claudio González , Derechos Humanos 2024

, Derechos Humanos 2024 Juan Casassus , Ciencias de la Educación 2025

, Ciencias de la Educación 2025 Ramón Díaz Eterovic , Literatura 2025

, Literatura 2025 Delia Vergara, Periodismo 2025

Exconsejeros del INDH arremeten contra reforma de Kast: "Otra señal de retroceso"

En una postura similar, exconsejeros del INDH manifestaron su rechazo a la reforma impulsada por el Presidente José Antonio Kast, catalogando las modificaciones propuestas como "otra señal de retroceso" por parte del Gobierno.

A través de una declaración, suscrita por José Aylwin, Lorena Fries, Claudio González, Debbie Guerra, Salvador Millaleo, Enrique Núñez, Margarita Romero y Francisco Ugás, se apunta directamente a la idea de eliminar la facultad del organismo de interponer querellas; la nueva conformación de su Consejo y el desmantelamiento de las sedes regionales.

"Instamos al Congreso a rechazar esta iniciativa"

En el escrito, los exconsejeros criticaron que el proyecto "elimina la facultad del INDH de deducir acciones penales, limitando esta función propia de las institucionales nacionales de derechos humanos a la denuncia de hechos que pudieren ser constitutivos de delito -impidiéndole, en tal sentido, ser parte activa en procesos de esta naturaleza-, a presentar recursos de protección con acuerdo previo del Consejo, y recursos de amparo, como potestad exclusiva del Director Ejecutivo".

Respecto a su composición, rechazaron que la iniciativa "reemplaza el actual Consejo compuesto por once integrantes, cinco de ellos elector por sociedad civil y la academia, por un Consejo compuesto de cinco integrantes, dos de ellos nombrados por el Senado, a propuesta del Presidente; dos nombrados por la Cámara; y, uno por los decanos de las Escuelas o Facultades de Derecho".

"A diferencia de la elección del Consejo actual del INDH, ningún integrante del Consejo propuesto será electo directamente por las organizaciones del Registro del INDH, sino que cuatro de cinco dependerán del Ejecutivo y del Congreso", fustigaron.

Asimismo, los exintegrantes del organismo afirmaron que la reforma "abre las puertas al desmantelamiento de las sedes regionales con que hoy cuenta el INDH, las que han sido fundamentales para visibilizar la situación de derechos humanos existente en regiones, proteger a las víctimas de las violaciones a estos derechos allí ocurridas provenientes no tan solo por el actuar de los órganos del Estado, y promocionar el respeto de estos derechos a lo largo del país".

Finalmente, los autores del texto consideran "inaceptable este proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo y, en nuestra calidad de exconsejeros del INDH, instamos al Congreso Nacional a rechazar esta iniciativa".