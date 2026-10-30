Pellegrini y su reencuentro con Málaga: "Tengo gran cariño, pero ese sentimiento se deja de lado"

El entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, anticipó este viernes el compromiso frente a Málaga por la Liga española en el Estadio La Cartuja, remarcando que no se fía de la condición de colista de su rival y abordando las sensaciones de medirse nuevamente ante una institución en la que dejó huella.

Pese al delicado presente deportivo de los blanquiazules, el estratega nacional advirtió que será un escollo complejo: "Es un equipo que juega bien pese a la posición que tiene en la clasificación", apuntó de entrada en conferencia de prensa.

Consultado sobre su vínculo afectivo con los malagueños —a quienes dirigió entre 2010 y 2013 alcanzando un histórico cuarto lugar en Liga y los cuartos de final de Champions League—, el "Ingeniero" separó las emociones del deber profesional.

"Pasé tres años inolvidables en Málaga y le tengo un gran cariño a la institución, porque forma parte de mi pasado. Pero a la hora del partido, lo que uno estima al club con el que se enfrenta lo tiene que dejar de lado; nuestra obligación es salir a ganar", aseguró el adiestrador santiaguino.

En esa misma línea, Pellegrini extendió esa mentalidad competitiva a futbolistas del plantel bético con pasado blanquiazul como Pablo Fornals, Diego Llorente e Isco Alarcón. Respecto al volante malagueño, quien sufrió una severa lesión la temporada pasada en La Rosaleda, descartó de plano cualquier rencor: "No creo que Isco tenga algún problema con el Málaga por lo que pasó. Fue una acción completamente fortuita y de ahí no pasó; todos tienen una gran ilusión de ganar este partido".

Por último, el DT verdiblanco respaldó la postergación del debut copero frente al CD Artístico Navalcarnero, suspendido a raíz de la conmoción provocada por el fatal accidente de tren en la localidad de Urda (Toledo).

"Una vez que se suspendió el partido, lo más lógico era aplazarlo para la semana del parón de selecciones en lugar de forzarlo para jugarlo al día siguiente", explicó el técnico.

Finalmente, de cara a la reprogramación fijada para el próximo 12 de noviembre, Pellegrini asumió las dificultades del calendario: "Era la mejor fecha disponible para intentar pasar a la siguiente ronda, aunque sabemos que nos van a faltar jugadores debido a los que estarán convocados en sus respectivas selecciones", concluyó.