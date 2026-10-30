Por amenaza de mal tiempo: El clásico universitario cambió de horario

Un inesperado cambio de programación sufrió el compromiso entre Universidad Católica y Universidad de Chile, pactado para este domingo en el Claro Arena, dado que finalmente no se disputará a las 17:15 horas como estaba previsto siendo adelantado para las 12:30 horas.

La determinación se zanjó este viernes tras una reunión de coordinación entre los clubes, los organismos de seguridad y las autoridades del fútbol, motivada por el sistema frontal y las intensas lluvias pronosticadas para la Región Metropolitana durante el fin de semana.

Según detalló La Tercera, la cita contó con distintas posturas sobre la mesa: mientras Cruzados propuso jugar a las 15:00 horas, desde la ANFP y la transmisión televisiva (TNT Sports) insistieron en mantener el horario inicial de las 17:15. Sin embargo, la Delegación Presidencial Metropolitana solicitó trasladar el evento al mediodía, llegándose a un consenso definitivo para que el pitazo inicial sea a las 12:30 horas.

En el plano estrictamente deportivo, el clásico universitario asoma como una verdadera final en la pelea por el cupo de "Chile 2" para la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Universidad de Chile arriba en el segundo casillero con 48 unidades tras su sólida goleada 4-1 frente a Everton, mientras que Universidad Católica marcha tercera con 43 puntos, obligada a ganar ante su gente para recortar distancias y mantener viva la ilusión continental.