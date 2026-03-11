Presidente de Betis descartó cláusula de salida de Manuel Pellegrini a La Roja

En los últimos días habían surgido fuertes rumores en Europa respecto a los detalles del último contrato que firmó el técnico chileno Manuel Pellegrini en Real Betis, apuntando a una supuesta cláusula que le permitiría dejar anticipadamente el cuadro andaluz en caso de concretarse un llamado de la Roja.

Sin embargo, este miércoles el presidente del elenco verdiblanco, Ángel Haro, salió al paso de las especulaciones y descartó tajantemente la existencia de un mecanismo que facilite la salida del entrenador nacional rumbo a La Roja.

"No es cierto que haya una cláusula liberatoria. Lo que sí hay es una relación muy fluida con Manuel y si alguna vez se diera la circunstancia de que él quisiera no estar en el Betis, pues hablaríamos tranquilamente", explicó el máximo dirigente de la institución.

Haro añadió que "hace poco hemos tenido la renovación y yo creo que ahora mismo no está eso encima de la mesa".

El respaldo ante las críticas

Junto con aclarar el tema de la selección, el presidente de Betis aprovechó la instancia para defender a Pellegrini de los cuestionamientos tras sumar tres partidos consecutivos sin victorias en La Liga española.

"Es normal que cada uno tenga su opinión y que, cuando se pierda, haya dudas. Eso es razonable y el aficionado está en su derecho. Pero a mí no me afectan esos comentarios", señaló.

"Manuel tiene experiencia para saber los momentos de la temporada, él sabe que ahora mismo estamos en un momento crucial, pero yo lo veo bien y con ganas de hacer algo importante", enfatizó Haro, entregando un total respaldo al técnico chileno.