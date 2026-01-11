Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

Sufre Pellegrini: "Cucho" Hernández sufrió sensible lesión y será baja un mes en Betis

El delantero colombiano presentó una microrrotura muscular.

Sufre Pellegrini:
Un nuevo dolor de cabeza sumó el entrenador chileno Manuel Pellegrini luego de que el delantero colombiano Juan Camilo Hernández sufrió una microrrotura en el recto anterior de su pierna izquierda, situación que lo tendrá descartado un mes fuera en Real Betis.

Tras el empate 1-1 ante Real Oviedo este sábado, la dolencia física afectó al apodado "Cucho" que lleva diez anotaciones en la presente campaña y se consolidó como el máximo artillero del cuadro bético antes de este inconveniente.

Debido a los plazos de recuperación, el futbolista colombiano se perderá el cruce por Copa del Rey ante Elche, tres jornadas de la liga española y los duelos finales de la fase grupal en la Europa League.

El escenario para Pellegrini se complicó debido a que Hernández se sumó a las ausencias de los marroquíes Sofyan Amrabat y Abde Ezzalzouli, quienes viajaron para disputar la Copa de África. 

En tanto, Isco Alarcón continúa con su proceso de rehabilitación por una lesión de tobillo que lo mantuvo al margen de las citaciones hasta febrero.

